Кызыл, , 10:16 — REGNUM В Туве с начала года выявлено 88 фактов незаконной рубки леса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов республики, в результате лесному фонду был нанесён ущерб на более чем 4 млн рублей.

В 62 случаях лесники составили административные протоколы, тогда как по 26 фактам виновникам грозит уголовное наказание.

«Судебными органами уже рассмотрены 6 уголовных дел, по данной статье привлечены 3 человека. Основное нарушение — граждане не заключают договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, либо заготавливают деловой лес за пределами обозначенного лесного участка», — отметили в министерстве.

Напомним, в соседнем Красноярском крае под усиленную охрану взяли хвойные молодняки. Как сообщало ИА REGNUM, мобильные группы будут ежедневно проводить рейды и дежурить на дорогах. Так в регионе намерены бороться с «новогодним» браконьерами.

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