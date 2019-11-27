София, , 10:13 — REGNUM В результате пожара в больнице им. Николая Пирогова в столице Болгарии Софии погибли два человека, сообщили 27 ноября в министерстве внутренних дел страны.

По данным ведомства, возгорание произошло около 04:00 утра 27 ноября (05:00 мск) в одном из отделений. Были эвакуированы около 60 человек.

«В результате инцидента погибли два человека, которые находились в непосредственной близости от места происшествия», — сообщили в МВД.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из больниц литовского Каунаса от ожогов, несовместимых с жизнью, скончался 52-летний пациент, который лечился от тяжёлой формы туберкулёза. Мужчина ночью закурил в палате, после чего загорелись постельное бельё и одежда пациента.

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