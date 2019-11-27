Львов, Украина, 27 ноября 2019, 10:11 — REGNUM Сотрудники национальной полиции Украины пресекли деятельность разветвлённой сети, распространявшей наркотики, сообщила 26 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).
По версии следствия, депутат одной из территориальных общин Львовской области создал группировку, которая изготавливала, фасовала и распространяла наркотики на территории Украины и за рубежом.
Подозреваемые активно использовали для распространения запрещённых веществ сеть интернет. По данным следователей, они успели «заработать» около 21 млн гривен или более $875 тыс.
Правоохранители провели более 90 обысков в шести областях Украины
Задержаны 19 человек, им объявлено о подозрении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ликвидировали три нарколаборатории на территории Киевской и Черкасской областей.
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