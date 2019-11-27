Иваново, , 10:06 — REGNUM В Иваново арестован преподаватель городского детского дома творчества — мужчина обвиняется в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 ноября. В отношении мужчины возбуждены уголовное дело по ч. 2 ст. 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

«По данным следствия, педагог в период с 2016 года по осень 2019 года совершал развратные действия в отношении двух своих учеников, а также мужеложство с ними», — уточнили в СКР.

Мужчина был задержан, суд по ходатайству следствия принял решение о его аресте. Следствие устанавливает, есть ли другие пострадавшие от действий мужчины. Отдельная проверка проводится в отношении руководства дома творчества — устанавливается законность приёма мужчины на работу.

«Действиям руководства детского дома творчества, а также руководства иных образовательных учреждений, где ранее работал обвиняемый, будет дана принципиальная правовая оценка», — сообщили в следственных органах.