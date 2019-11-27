Краснодар, , 10:05 — REGNUM В Краснодарском крае следственные органы выясняют причины гибели четырёх человек. Как сообщили ИА REGNUM пресс-службе регионального следственного управления СКР, их тела были обнаружены утром 27 ноября локализации пожара в одной из хозяйственных постройках, расположенных около теплиц в хуторе Песчаном.

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Известно, что возгорание заметил один из проезжавших мимо на автомобиле очевидцев и сообщил о происшествии в дежурную часть.

«Предположительно причиной пожара явилась неисправность самодельной печки «буржуйки», — добавили в следственном ведомстве.

Точная причина смерти погибших, а также причина возгорания будет установлена по результатам судебно-медицинских и пожаротехнической экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на территории регионов Южного федерального округа произошло более 12,5 тысячи пожаров, на которых погибли 560 человек, в том числе 15 детей. Большая их часть произошла в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и в Крыму.