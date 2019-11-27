Симферополь, , 10:07 — REGNUM Симферопольская многодетная семья, в которой двое детей погибли от отравления неизвестным веществом, характеризуется положительно. Об этом ИА REGNUM 27 ноября сообщили в пресс-службе Следкомитета в РФ по Крыму и Севастополе.

«В настоящее время, допрашиваются очевидцы и свидетели. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно. Для установления источника и точной причины смерти назначены все виды судебно-медицинских экспертиз. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю», — уточнили в пресс-службе СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в воскресенье, 24 ноября женщина и трое детей отравились неустановленным веществом в Симферополе. Дети стали жаловаться на плохое самочувствие, мать вызвала бригаду скорой помощи. До приезда медиков на месте ЧП погиб 10-месячный ребёнок. Позже в больнице скончалась восьмилетняя девочка.

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