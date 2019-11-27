с. Красный Яр, , 10:02 — REGNUM В полиции раскрыли подробности столкновения автобуса и электрички в Астраханской области. Как уже сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 27 ноября в Красноярском районе.

За рулём автобуса Kia находился 57-летний водитель. По его словам, он объехал стоявший впереди автомобиль, решив, что он сломался. Однако машина остановилась не из-за поломки, а из-за красного сигнала светофора, который не заметил водитель автобуса. Автобус, в салоне которого находились 25 человек, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с электропоездом.

Организована проверка. По предварительным данным, пострадали 14 человек.

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