Екатеринбург, , 10:01 — REGNUM В Екатеринбурге за нарушение миграционного и трудового законодательства к административной ответственности привлечена клининговая компания ООО «Барсум». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

На предприятие наложен штраф в размере 255 тыс. рублей. Также по итогам прокурорской проверки внесено представление о недопустимости нарушения трудовых прав, и привлечённым к работе иностранным гражданам выплатили заработок в полном объёме.

Отметим, что в ходе надзорных мероприятий установлено, к работе в ООО «Барсум» были привлечены 13 граждан Киргизии, которым с апреля по июнь 2019 года не выплатили заработную плату в размере более 100 тыс. рублей. Также выявлены нарушения закона по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ и факты уклонения от заключения надлежащего трудового договора с иностранными гражданами.