Якутск, , 10:00 — REGNUM Сотрудники МВД Якутии установили личность мужчины, который утром 27 ноября в тренажёрном зале спорткомплекса «Модун» в Якутске появился с ножом и угрозами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутске мужчина с ножом ворвался в тренажёрный зал

«Житель Якутска, 38 лет, имеющий судимость за незаконный оборот наркотических средств, был задержан сотрудниками Росгвардии в спортивном комплексе. Он нанёс себе ранение в область шеи. Никто из посетителей не пострадал. Полиция оперативно эвакуировала всех из здания и оцепила его», — пояснили полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный забежал в тренажёрный зал в Якутске и, размахивая ножом, угрожал убить себя.