Иерусалим, , 10:00 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по военным объектам партии ХАМАС в секторе Газа, об этом 27 ноября сообщает Reuters.

Утверждается, что атака была произведена в ответ на действия боевиков ХАМАС, запустивших несколько ракет по территории Израиля.

«ВВС Израиля нанесли удары по некоторым позициям террористической группировки ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в заявлении вооруженных сил Израиля, цитируемом изданием.

Отмечается, что израильские удары поразили два объекта ХАМАС и один объект их союзников, информации о жертвах среди людей не сообщается.

Напомним, партия ХАМАС контролирует сектор Газа, находящийся в состоянии блокады со стороны Израиля. Периодически между сторонами возникают конфликтные ситуации, выливающиеся во взаимные обстрелы.

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