с. Красный Яр, , 09:47 — REGNUM В Астраханской области сотрудники ГИБДД проводят по проверку по факту ДТП в Красноярском районе, где столкнулись электричка и автобус. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Работу следственно-оперативной группы на месте происшествия возглавил заместитель начальника УМВД России по Астраханской области, руководитель Следственного управления Роман Заикин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 27 ноября около 8:00 в Красноярском районе автобус Kia, в салоне которого находились 25 человек, столкнулся с электричкой с 650 пассажирами. По предварительным данным, пострадали 14 человек. Пять из них госпитализированы.

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