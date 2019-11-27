Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга задержали с поличным двоих домушников, которые незаконно проникли в квартиру ветерана Великой Отечественной войны и украли крупную сумму денег. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативникам стало известно о том, что злоумышленники планируют похитить из квартиры ветерана в Красносельском районе денежные средства.

«За жилым помещением было установлено наблюдение. Злоумышленники путем подбора ключей открыли дверь и забрали 85 тысяч рублей. При выходе из подъезда их задержали полицейские», — сообщила Ирина Волк.

Злоумышленниками оказались двое неработающих местных мужчин в возрасте 42 и 28 лет. Один из них ранее неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и незаконное хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Один подозреваемый заключен под стражу, другому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

«Предварительное расследование продолжается», — добавила Ирина Волк.