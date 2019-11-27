Тирана, , 09:38 — REGNUM Сильное землетрясение, которое произошло в Албании накануне утром, 26 ноября, унесло жизни более двух десятков человек. К ночи того же дня было официально объявлено о 23 погибших и 650 пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести — от незначительных до серьёзных. Об этом сообщает Gazeta Shqip.

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Также сообщается, что многие люди продолжат оставаться под руинами разрушенных зданий. Пока никто не может назвать точную цифру находящихся под завалами горожан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 26 ноября в западной части Албании произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла по шкале Рихтера, ставшее крупнейшим сейсмическим явлением за последние 40 лет в этой маленькой стране. Сильнее всего землетрясение ощущалось в самой Тиране, а также во втором по величине городе Дуррес.

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