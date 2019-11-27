Уфа, , 09:55 — REGNUM В Уфе машинисту оборудования зажало руку в дробилке. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба государственной инспекции труда по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 20 ноября 30-летний работник уфимского ООО «Восток» работал на барабанной дробилке и подавал материалы для рубки отходов дерева. В какой-то момент его руку зажало между транспортерной лентой и барабаном.

Рабочего госпитализировали в больницу Уфы, где врачи диагностировали открытый вывих и рану правого предплечья.

Отмечается, что по данному факту начато расследование в ходе которого сотрудники Гострудинспекции Башкирии выяснят причину случившегося и выявят виновных лиц.