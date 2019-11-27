Каменск-Уральский, Свердловская область, , 09:30 — REGNUM В Каменске-Уральском установлены нарушения требований законодательства по охране здоровья детей при эксплуатации качелей во дворе дома № 29 по улице Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что качели не были закреплены должным образом и представляли опасность для детей. В связи с этим внесено соответствующее представление обслуживающей территорию управляющей компании.

Отметим, что по итогам прокурорской проверки нарушения устранены и качели отремонтированы. Также ответственный сотрудник жилищного участка, осуществивший ненадлежащий контроль за объектами детской площадки, получил замечание.