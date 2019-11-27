Астрахань, , 09:24 — REGNUM Число пострадавших в столкновении электрички и автобуса в Астраханской области достигло 14 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону 27 ноября.

Авария произошла около 08:00 27 ноября в Красноярском районе на территории промышленного предприятия. Автобус, в котором находились 25 человек, столкнулся с электричкой, в которой находились 650 человек.

В результате аварии, по уточнённым данным, пострадали 14 пассажиров автобуса, пятерым из которых понадобилась госпитализация.

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