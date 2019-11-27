Уфа, , 09:29 — REGNUM Прокуратура Башкирии намерена обжаловать условный приговор бывшему полицейскому, который вымогал деньги. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в июне 2018 года сотрудник полиции совместно с сообщником вымогал у жительницы Уфы деньги. В случае отказа обвиняемые угрожали распространить информацию о причастности женщины к совершению преступления. Местная жительница заплатила злоумышленникам 59 тысяч рублей, поскольку боялась, что ее привлекут к уголовной ответственности.

По данному факту обвиняемые были признаны виновными в преступлениях, предусмотренных ч. ч. 3,4,5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Отмечается, что свою вину они не признали. Полицейский был уволен со службы.

Суд признал подозреваемых виновными в совершении преступления и осудил их условно на 3 года и 2 года 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком на тот же срок.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким, поэтому намерена обжаловать данный приговор.