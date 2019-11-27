Луганск, , 09:22 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования три раза нарушили режим прекращения огня, сообщили 27 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Так, боевики 14-й бригады ВСУ обстреляли район населённого пункта Желобок из гранатомётов РПГ и СПГ. Позже с позиций 59-й бригады ВСУ прилетели две мины калибра 120 мм и семь мин калибра 82 мм в район населённого пункта Логвиново.

Кроме того, отметили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, по населённому пункту Донецкий боевики 14-й бригады ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм.

Последствия обстрелов уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтвердили, что разведение сил в районе населённого пункта Золотое завершено. Обе стороны конфликта выполнили все необходимые условия.

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