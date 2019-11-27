Петропавловск-Камчатский, , 09:09 — REGNUM Рыбоперерабатывающая компания, которую суд оштрафовал на 400 млн рублей, и которой грозит штраф 170 млн рублей и уголовное преследование за многолетний сброс рыбных отходов в поля Камчатки, принадлежит экс-главе Петропавловска-Камчатского и почетному гражданину города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Одним из учредителей ООО «Экологический резерв» — компании-нарушителя, является бывший градоначальник Петропавловска-Камчатского, почетный гражданин города Владимир Семчев, ИА Кам 24. Городской округ он возглавлял с 2011 по 2012 год, был также депутатом заксобрания Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Петропавловска-Камчатского обязал ООО «Экологический резерв» уплатить штраф в 400 тыс. рублей за то, что компания с 2013 года сбрасывала подпрессный бульон (отходы от производства рыбной муки) в поля Камчатки. Долгое время власти полуострова никак не реагировали на жалобы задыхающегося от смрада населения.