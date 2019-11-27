Екатеринбург, , 08:58 — REGNUM В Екатеринбурге задержан 33-летний гражданин, которого подозревают в умышленном поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ) электрощитов в домах на Уралмаше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Установлена личность задержанного. Им оказался ранее судимый местный житель. Он сознался в содеянном и пояснил, что, поджигая счётчики (по его словам, он поджог 13 щитков), «мстил управляющей компании, которой задолжал крупную сумму денег».

На данный момент проводится проверка, а представители УК обратились с заявлением в полицию. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге возгорания электрощитов в трёх домах на Уралмаше произошли 24 ноября. На вызов приезжали сотрудники МЧС, которые сообщили о произошедшем в полицию.

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