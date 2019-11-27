Ульяновск, , 08:56 — REGNUM В Ульяновске под уголовное преследование может попасть директор областного художественного музея. Прокуратура полагает, что он мог незаконно получить 50 тыс. рублей, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в 2018 году руководство областного художественного музея заключило договоры на оказание услуг по разгрузке, погрузке, монтажу и демонтажу выставочного оборудования и картин, а также организации и реализации выставочных проектов, посвященных творчеству Аркадия Пластова, Николая Пластова и его супруги.

«Прокуратурой выяснено, что директор обусловил документарное оформление данных сделок передачей ему 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ч .2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Димитровграде Ульяновской области вынесен приговор преподавателю технического колледжа, которого обвиняли в получении взятки. По данным следствия, в мае он получил через посредника от студентов 299 тыс. рублей за защиту дипломных работ. Правоохранители установили 23 эпизода преступной деятельности. Суд оштрафовал его на 1 млн рублей.

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