Самара, , 09:03 — REGNUM 360 часов обязательных работ должен будет отработать молодой человек за кражу 26 крышек люков в Самаре. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы коммунального предприятия, летом текущего года в Куйбышевском районе были похищены 26 крышек канализационных и водопроводных колодцев.

Вскоре стражами порядка был задержан молодой человек 1998 года рождения. Отмечается, что в ходе расследования задержанный свою вину признал. Крышки люков он сдавал в пункт приема цветных металлов.

В ноябре текущего года обвиняемый был признан мировым судьей виновным. Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов.

По сообщению пресс-службы «РКС-Самара», после вступления решения суда в законную силу предприятие обратится в суд и потребует от мужчины возместить стоимость украденных крышек в размере 165 тысяч рублей.