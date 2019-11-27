Южно-Сахалинск, , 08:48 — REGNUM Второй по счёту детский сад закрыт на карантин в столице Сахалинской области. Причиной стала некачественная вода, опасная для детей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Две недели назад был закрыт детский сад «Бусинка», 27 ноября по настоянию Роспотребнадзора закрыто ещё одно дошкольное учреждение — «Кораблик». Причина — ненадлежащее состояние водопроводной воды. Родителям детей на период проведения дезинфекционных мероприятий рекомендовали уйти на больничный.

Как сообщало ИА REGNUM, некачественная водопроводная вода — одна из главных бед Сахалина. Например, в Южно-Сахалинске вода подаётся до сих пор по деревянному водопроводу, который построили японцы во времена оккупации острова. В Сахалинском Поронайске после проведенной модернизации из кранов вместо воды потекла грязь, а мэрия была вынуждена долго судиться с подрядчиком.