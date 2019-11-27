Санто-Доминго, , 08:37 — REGNUM Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки. Об этом 27 ноября сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что самому младшему пострадавшему в аварии пять лет. Вместе с тем девять пострадавших вылетят в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 ноября в Доминиканской Республике туристический автобус, следовавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком. В этот момент в салоне транспортного средства находились 39 туристов из России. Тяжелые травмы получили 15 человек, всего в больницах находятся 27 российский туристов.

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