Кемерово, , 08:34 — REGNUM В Кузбассе суд приговорил 23-летнего жителя Кемерова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года за убийство ребёнка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, в сентябре 2018 года он, находясь дома у 19-летней знакомой, присматривал за её двухлетней дочерью, пока мать отсутствовала.

«Когда он кормил ребёнка, она опрокинула на себя тарелку, затем в ванной комнате он попытался умыть девочку, но ребёнок капризничал, отворачиваясь от воды. Разозлившись, он направил струю воды в лицо ребёнка, — уточнили в ведомстве. — Когда женщина вернулась домой, он рассказал ей о случайной смерти её дочери и объяснил, что их могут обвинить в умышленном убийстве девочки, предложив захоронить её».

На следующий день они закопали тело ребёнка в лесу.

Об исчезновении двухлетней девочки в правоохранительные органы сообщила прабабушка. На протяжении нескольких месяцев она интересовалась у внучки здоровьем её ребёнка и просила привести её к ней. Но в ответ получала отговорки.

Позже 23-летний мужчина признался в убийстве. Ему была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала что в момент совершения преступления он отдавал отчёт своим действиям и каким-либо психическим расстройством не страдал.

В отношении матери ребёнка за неисполнение обязанностей по воспитанию материалы переданы в органы полиции.