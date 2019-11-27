Северобайкальск, Бурятия, 27 ноября 2019, 08:23 — REGNUM Расположенные вблизи аэродрома очистные сооружения посёлка Нижнеангарск на севере Бурятии будут снесены по решению суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Иск о сносе был подан надзорным органом после аварии самолёта Ан-24, который утром 27 июня врезался в сооружения, после чего загорелся. В результате погибли два человека — командир воздушного судна и техник.
«Установлено, что, в нарушение требований воздушного законодательства, строительство очистных сооружений осуществлялось без положительного согласования в ВС МТУ Росавиации», — отметили в прокуратуре.
Объект был возведён, несмотря на отказ Росавиации. Причём здание очистных сооружений было построено в пределах границ полос воздушных подходов аэродрома Нижнеангарск на земельном участке, непосредственно примыкающем к взлетно-посадочной полосе. По мнению прокуроров, это создаёт угрозу безопасности взлёта и посадки в случае перелёта или недолёта воздушных судов.
Судья с этими доводами согласился и предписал районным властям снести очистные сооружения, а также сети наружной канализации посёлка.
Напомним, Ан-24 садился на аэродром Нижнеангарска с одним работающим двигателем, второй отказал за 30 км до аэродрома. Как сообщало ИА REGNUM, при посадке самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, столкнувшись с очистными сооружениями. На борту находились 47 человек.
В конце октября президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Елену Лапуцкую за спасение 43 пассажиров.
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