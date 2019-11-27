Астрахань, , 08:26 — REGNUM В результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области.

«Произошло столкновение электрички и автобуса «Киа» в Красноярском районе. Предварительно, пострадали 10 человек», — сообщает ведомство.

На данный момент на месте аварии работают спасательные службы. Пострадавших в ДТП извлекают из автобуса. Информация об их состоянии пока не сообщается.

Напомним, массовая авария с участием десяти машин и пассажирского автобуса произошла утром 26 ноября 2019 года на автотрассе Киев — Одесса. В результате ДТП травмы получили три человека. Были возбуждены два уголовных дела по статьям о нарушении ПДД и о нарушении правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения.

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