Уфа, , 08:15 — REGNUM 70 человек эвакуировали спасатели из жилого дома в Уфе во время пожара. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в 16-ти этажном доме по ул. Мушникова поступило на пульт спасателям в 21:49 часов 26 ноября.

По тревоге были подняты 41 огнеборец на 12 единицах техники, сотрудники полиции и врачи.

По приезду спасатели установили, что горит квартира на пятом этаже.

Отмечается, что из дома было эвакуировано 70 жителей, из них 8 детей. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в 23:08 часов. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

Сообщается, что никто не погиб и не пострадал.