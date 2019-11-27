Бердск, Новосибирская область, , 07:51 — REGNUM В Бердске складывается неблагополучная обстановка с пожарами, сообщили в администрации города.

По данным на 25 ноября 2019 года в городе произошло 304 пожара (больше, чем за аналогичный период 2018 года), на которых погибли восемь человек, из них двое — в период с 22 по 23 ноября.

«Все погибшие в 2018 и четверо из восьми в 2019 году проживали в частном секторе г. Бердска, двое погибших — в садовых обществах города, двое в— заброшенном вагончике и тепловой камере теплотрассы, — уточнили в мэрии. — Основными причинами пожаров, приведших к гибели людей, послужили короткое замыкание электроприборов, оставленных включенными без присмотра, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и неосторожность при обращении с огнём, в том числе при курении».

Сотрудники администрации Бердска совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы проводят рейды. Исполняющий обязанности главы города Владимир Захаров попросил горожан обратить внимание на тех, кто живёт в ближайшем окружении, особенно в частном секторе, и нуждается в помощи.