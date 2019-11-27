Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM Мошенник, представлявшийся прокурором, звонил директорам камчатских школ и детских садов и за деньги предлагал урегулировать некие вопросы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О странных звонках сообщил в прокуратуру начальник управления образования Елизовского района.

Мошенник предупреждал о скором визите проверяющих и предлагал за деньги приобрести для них цветы и вино. Деньги следовало перевести на карту «курьеру».

Предлагалось также обойтись без цветов, а просто заплатить за «лояльность» проверяющих. Сам звонивший представлялся сотрудником прокуратуры.

В настоящее время мошенника разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику вещевой части за то, что тот за взятки предлагал жильё военнослужащим.