Каменск-Уральский, Свердловская область, , 07:39 — REGNUM В Каменске-Уральском передано для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении медика, обвиняемого во взяточничестве (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дело будет рассматриваться в Синарском районном суде, а санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают до шести лет лишения свободы.

По версии следствия, врач-хирург городской больницы Каменска-Уральского предложил призывнику за 100 тыс. рублей оформить медицинский документ о «негодности для похождения воинской службы».

Напомним, что злоумышленник был пойман с поличным оперативниками управления ФСБ России по Свердловской области 2 августа в момент передачи 50 тыс. рублей.