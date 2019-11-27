Петропавловск-Камчатский, , 07:38 — REGNUM Суд Петропавловска-Камчатского обязал рыбоперерабатывающую компанию «Экологический резерв» выплатить 400 тыс. рублей штрафа за причинение экологического ущерба полуострову. Установлено, что с 2013 года компания выбрасывала на поля Камчатки отходы от переработки рыбы, от смрада которых задыхались жители, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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ООО «Экологический резерв» признано виновным в том, что начиная с 2013 года оно сбрасывало на поля так называемый «подпрессовый бульон», образующийся в процессе производства рыбной муки. Тонны гниющей зловонной жижи превратили в кошмар существование жителей полуострова. К тому же они привлекали голодных медведей, которые приходили на запах.

Помимо штрафа, суд передал документы в межрайонную природоохранную прокуратуру для применения к нарушителю ещё более жесткого наказания. Прокурор готовится направить в суд иск для взыскания с компании, загадившей Камчатку, 170 млн рублей.

УМВД России по Камчатскому краю в настоящее время решает вопрос о возбуждении в отношении ООО «Экологический резерв» уголовного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ — «Нарушение правил обращения с отходами, повлекшее загрязнение почвы».

Как сообщало ИА REGNUM, жители полуострова жаловались на то, что вынуждены годами задыхаться от смрада рыбных отходов, которые нерадивые рыбопромышленники вываливали тоннами в окрестностях населённых пунктов.