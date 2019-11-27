Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:22 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре подтопленцев, до сих пор находящихся в пунктах временного размещения, переводят в пункты длительного пребывания. Вопрос с жильём 23 жителей города, утративших своё жильё в связи с амурским паводком, до сих пор не решён, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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23 подтопленца до сих пор вынуждены ждать, когда решатся вопросы с выдачей сертификатов на приобретение нового жилья, взамен утраченного во время паводка, когда суд примет решение по домам, возможность проживания в которых оспорила комиссия. Кто-то пока своими силами просушивает и ремонтирует свой отсыревший дом, при том, что в Комсомольске уже стоят морозы.

Пункты длительного пребывания — это либо отдельные квартиры, либо, что скорее всего, отдельные комнаты в общежитиях. Подтопленцам предоставят минимальный набор необходимой техники — плиты, холодильники, а также кровати, постельное бельё и стиральные машины. Оплачивать коммунальные платежи, в отличие от ПВР, люди теперь должны будут самостоятельно, самостоятельно они теперь будут и приобретать продукты питания — в ПВР их обеспечивали горячими обедами.

Как сообщало ИА REGNUM, амурский паводок уничтожил урожай аграриев на площади 24 тыс. гектаров. Только сейчас они начали получать компенсации. На эти цели из федерального бюджета Хабаровский край получил 205 млн рублей.