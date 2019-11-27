Санто-Доминго, , 07:08 — REGNUM 27 российских туристов, в том числе два ребёнка, в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Доминиканской Республики. Об этом 27 ноября сообщили на горячей линии туроператора «Анекс Тур».

20 человек поступили в стационарные отделения больниц. Опасности для их жизни нет. Состояние ещё семи пострадавших, которых должны были прооперировать, уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, была открыта горячая телефонная линия для родственников российских туристов, автобус которых попал в аварию в Доминиканской Республике.

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