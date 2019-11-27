27 Ноября
7:38
В перевернувшемся в Доминикане автобусе находились 39 граждан России
По предварительной информации, всего на момент аварии 26 ноября в автобусе находились около 70 человек.
7:25
17 человек пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане
В ноябре 2019 года в Доминикане уже происходило серьёзное ДТП с пассажирским автобусом. По информации газеты El Nacional, автобус вылетел в кювет на юге Доминиканской Республики. Водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате погиб один человек, ещё 17 получили различные травмы.
7:08
Названо число российских туристов, остающихся в больницах Доминиканы
27 российских туристов, в том числе два ребенка, в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Доминиканской Республики. Об этом 27 ноября сообщили на горячей линии туроператора «Анекс Тур».