27 Ноября
 
7:38

В перевернувшемся в Доминикане автобусе находились 39 граждан России

По предварительной информации, всего на момент аварии 26 ноября в автобусе находились около 70 человек.

7:25

17 человек пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане

В ноябре 2019 года в Доминикане уже происходило серьёзное ДТП с пассажирским автобусом. По информации газеты El Nacional, автобус вылетел в кювет на юге Доминиканской Республики. Водитель транспортного средства не справился с управлением. В результате погиб один человек, ещё 17 получили различные травмы.

7:08

Названо число российских туристов, остающихся в больницах Доминиканы

27 российских туристов, в том числе два ребенка, в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Доминиканской Республики. Об этом 27 ноября сообщили на горячей линии туроператора «Анекс Тур».