В Доминикане 26 ноября произошло ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся в аэропорт. Недалеко от города Игуэй он столкнулся с грузовиком и перевернулся. Всего в нём находились несколько десятков пассажиров, в том числе, по информации посольства России в Венесуэле, 39 граждан России. По меньше мере 15 из них находятся в критическом состоянии.