Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM Под Екатеринбургом в посёлке Горный Щит дети вынуждены ежедневно добираться до школы вдоль автотрассы несколько километров пути, что небезопасно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Отметим, что ранее родители детей обратились в органы власти, с просьбой представить автобус для организации проезда школьников до учебного учреждения.

По данному факту проводится доследственная проверка. В том числе будет дана правовая оценка действиям или бездействию чиновников. По итогам проверки будет принято решение.

По предварительным данным установлено, что организовать доставку детей в школу на автобусе невозможно из-за плохого качества дороги. При этом муниципальные власти отказываются строить дорогу, поясняя это тем, что данные работы невозможно осуществить на землях сельскохозяйственного назначения.