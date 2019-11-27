Талица, Свердловская область, , 06:20 — REGNUM В Талице суд вынес решение по делу в отношении гражданина, обвиняемого в повторном управлении транспортным средством в пьяном виде (ст. 264.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина признан виновным и приговорён к 10 месяцам лишения свободы в колонии.

Напомним, что 15 июля 2019 года гражданин был задержан за рулём своего автомобиля в нетрезвом состоянии. В отношении него составлен административный протокол, и суд приговорил его к аресту на 10 суток. Однако 5 сентября он был вновь задержан сотрудниками дорожной полиции пьяным за рулём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за минувшие выходные на дорогах были задержаны 136 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 16 человек попались повторно, и им грозит уголовное преследование.

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