Оренбург, , 06:00 — REGNUM Пожар произошел в жилом многоквартирном доме поселка Первомайский в Оренбургской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Информация о возгорании в жилом доме на улице Мирной поступила спасателям в 04:35 по местному времени (02:35 по московскому времени). В ликвидации пожара принимают участие 58 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. По данным на 07:23 по местному времени, пожар был локализован. Пострадавших нет. Причина пожара пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября произошел пожар в многоквартирном доме в Уфе — горела квартира на пятом этаже здания. По соображениям безопасности спасатели эвакуировали из здания 75 человек.

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