Невьянск, Свердловская область, , 05:59 — REGNUM На Урале завершился суд по делу в отношении сельского жителя Невьянского района, обвиняемого умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, которая скончалась от полученных травм (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Гражданин признан виновным и приговорён к семи годам лишения свободы в колонии.

По версии следствия, преступление произошло 18 августа 2019 года. В тот день подсудимый, будучи пьяным, повздорил с сожительницей и избил её. Женщина была доставлена в больницу со множественными травмами, в том числе и с черепно-мозговой, от которой скончалась через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за аналогичное преступление к восьми с половиной годам лишения свободы суд приговорил жителя 22-летнего Екатеринбурга. В драке на улице возле Железнодорожного вокзала молодой человек избил мужчину, который скончался от полученных травм.

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