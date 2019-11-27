Куньмин, Китай, , 05:42 — REGNUM Тринадцать рабочих оказались под завалами строящегося тоннеля на скоростном шоссе в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени. Обрушился выезд из строящегося тоннеля автомагистрали в уезде Фэнцин города Линьцан, сообщили в местном информационном бюро. На месте работает команда спасателей и докторов, подробности выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая текущего года на строительной площадке в городе Циндао произошло обрушение строящейся линии метро.

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