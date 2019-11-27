Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Во время стрельбы возле школы в штате Вашингтон, произошедшей 26 ноября, пострадали два человека, сообщается на сайте офиса шерифа округа Кларк.

Инцидент произошёл в столице округа, городе Ванкувер, на автомобильной стоянке у здания начальной школы уже после окончания занятий. Двое пострадавших в результате стрельбы были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

Также известно, что подозреваемый, личность которого полицией была установлена, застрелился во время преследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте на межшкольном футбольном матче в штате Нью-Джерси, когда во время вспыхнувшей между двумя школьными командами стрельбы также пострадали два человека.

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