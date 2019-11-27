Якутск, , 05:37 — REGNUM В Якутии под лёд на реке Лене провалился большегруз, в кабине котрого были три человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Водолазам на переправе Якутск — Хатассы — Павловск удалось вытащить из воды тела двух человек, один пассажир смог выбраться сам.

Переправу запустили 25 ноября для автомобилей до 3 тонн. Провалившийся грузовик превышал допустимую массу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября гусеничный вездеход ГАЗ-71 при трассировке по изучению толщины льда на реке Лена в Якутии провалился под лёд.