Ханой, , 05:05 — REGNUM Тела 16 из 39 граждан Вьетнама, обнаруженных мертвыми в рефрижераторном грузовике в британском Эссексе, доставлены на родину, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что тела погибших были доставлены самолетом в аэропорт вьетнамской столицы Ханоя. Их отвезут родственникам машины скорой помощи. Отмечается, что тела остальных погибших в скором времени также прибудут во Вьетнам.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в графстве Эссекс в Великобритании был задержан очередной подозреваемый по делу о непреднамеренном убийстве 39 мигрантов из Вьетнама. Им оказался 36-летний житель Пурфлита.

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