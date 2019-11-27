Владивосток, , 04:53 — REGNUM Во Владивостоке женщине с младенцем на руках на голову упал кусок фасада дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Владивостока в соцсетях обсуждают происшествие — на остановке общественного транспорта «Проспект 100-летия Владивостоку» чуть не лишилась здоровья женщина.

«Стояла на остановке, там делают фасад домов, так вот, железная штука упала мне на голову и моему ребёнку, который находился у меня в «кенгуру», и благо, что она не упала косяком, тогда я вообще боюсь представить последствия. Неужели подрядчики и управляющая компания не думают о людях, там же остановка и проходимость большая, там ни аварийной ленты, ни дорожки для пешеходов нет», — написала в revizor_vdk. пострадавшая.

О происшествии она сообщила в городскую мэрию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области мужчине прижал голову его собственный автомобиль, когда он спустился в смотровую яму.