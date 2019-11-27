Порт-Морсби, , 04:18 — REGNUM На одном из островов Папуа — Новой Гвинеи 26 ноября был захвачен и ограблен самолёт местной авиакомпании, пилот не пострадал. Об этом 27 ноября сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Вооружённые люди захватили самолет авиакомпании Tropicair во время его дозаправки на острове Новая Британия, который принадлежит Папуа — Новой Гвинее. Под угрозой оружия пилот вынужден был взлететь с аэродрома, а потом приземлиться на одной из заброшенных взлетно-посадочных полос.

Радиостанция сообщает со ссылкой на представителя авиакомпании — владельца самолёта, что после посадки угонщики забрали находившийся на борту груз и скрылись в неизвестном направлении. Пассажиров на борту не было, пилот не пострадал.

По факту произошедшего полицией Папуа — Новой Гвинеи начато расследование.