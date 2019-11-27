Санто-Доминго, , 04:02 — REGNUM В результате аварии с участием автобуса в Доминиканской Республике в критическом состоянии были госпитализированы 15 граждан России, сообщает газета Listin Diario со ссылкой на директора больницы города Игуэй.

По его словам, в больницу города поступили 19 пострадавших в ДТП с травмами различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что все тяжело пострадавшие российские туристы были вертолетом эвакуированы в больницу Санта-Доминго, где им проводят срочные хирургические операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была названа причина ДТП с туристическим автобусом в Доминиканской Республике. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), водитель грузовика совершал опасный маневр. Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина ДТП с российскими туристами в Доминикане