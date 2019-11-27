Санто-Доминго, , 04:03 — REGNUM Горячая телефонная линия с представителем принимающей компании-туроператора открыта для семей российских туристов, которые находились автобусе, попавшем в ДТП в Доминикане. Об этом 26 ноября сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Родственники туристов могут позвонить по телефону +18 098 334 570. Семь туристов, которые не нуждаются в медицинской помощи, вылетают в Москву на запланированном рейсе.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько пострадавших в ДТП в Доминиканской Республике доставили на вертолетах доставили в медицинские учереждения столицы государства для проведения неотложных операций.

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