Благовещенск, , 04:28 — REGNUM Россельхознадзор в партии бананов из Эквадора обнаружил опасные для человека личинки многоядной мухи-горбатки. Специалисты в Амурской области усилили контроль за бананами, которые завозят из Китая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Управление Россельхознадзора предпринимает меры по недопущению карантинного объекта многоядной мухи-горбатки на территорию Амурской области, соблюдая международное фитосанитарное законодательство», — сообщили в ведомстве.

Муха-горбатка предпочитает фрукты, особенно перезрелые бананы. Сама муха не опасна, но её личинки способны заражать человека. Следует быть особо осторожными детям и взрослым с ослабленным иммунитетом. Лечение в случае заражения личинками очень сложное.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии обнаружили тонну кокаина в ящиках с бананами.