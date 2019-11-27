Санто-Доминго, , 03:56 — REGNUM Авария с участием пассажирского автобуса в Доминиканской Республике, в салоне которого находились российские туристы, произошла по вине водителя грузовика, который совершил резкий маневр, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что водитель автобуса резко затормозил, чтобы не допустить столкновения с грузовым автомобилем. В пресс-службе подчеркнули, что все туристы из России были застрахованы в компании EVR.

Как сообщало ИА REGNUM, в Доминиканской Республике туристический автобус, следовавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком. В салоне пассажирского автобуса находились 39 туристов из России. Позднее стало известно, что пострадавших российских туристов доставили в медицинские учреждения Санто-Доминго. Пострадавших в ДТП не было.

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