Красноярск, , 03:56 — REGNUM Красноярская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку по факту пожара в ИК-5. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Установлено, что ночью 17 ноября в исправительной колонии произошло возгорание производственного цеха по изготовлению топливных брикетов. Цех был полностью уничтожен огнём.

Работники специализированной прокуратуры выехали в исправительное учреждение в тот же день. Они осмотрели место пожара, опросили сотрудников и осуждённых, изучили документацию, посмотрели видеозаписи возникновения и тушения пожара и так далее.

Уточняется, что в ходе пожара никто не пострадал.

Прокурорская проверка выявила факты нарушений требований пожарной безопасности, допущенные сотрудниками администрации ФКУ ИК-5. В ведомстве сделали вывод, что нарушения привели к несвоевременному обнаружению очага возгорания и его последующего тушения.

По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало иа, в июне 2019 года произошёл пожар в свердловской исправительной колонии.

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